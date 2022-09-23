Оккупанты выпустили 10 снарядов по инфраструктуре Запорожья 23 сентября, 00:24 Удар по Запорожью 21 сентября (Фото:t.me/starukhofficial)

Российские оккупанты выпустили по Запорожью 10 снарядов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



Жителей призывают придерживаться правил воздушной тревоги.

«В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, враг выпустил по Запорожью около 10 снарядов», — сообщил Старух.

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Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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