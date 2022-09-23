Оккупанты выпустили 10 снарядов по инфраструктуре Запорожья

23 сентября, 00:24
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Удар по Запорожью 21 сентября (Фото:t.me/starukhofficial)

Удар по Запорожью 21 сентября (Фото:t.me/starukhofficial)

Российские оккупанты выпустили по Запорожью 10 снарядов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Жителей призывают придерживаться правил воздушной тревоги.

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«В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, враг выпустил по Запорожью около 10 снарядов», — сообщил Старух.

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Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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