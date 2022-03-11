Из-за значительных потерь российские оккупанты вынуждены обороняться — Генштаб

11 марта, 14:00
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты продолжают нести потери (Фото:Генштаб)

Оккупанты продолжают нести потери (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери, в результате чего вынуждены перейти к обороне.

Об этом сообщает Генштаб.

В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области.

Также оккупантов остановили в Полесском, Сиверском, Южнобужском операционных районах. Армия РФ понесла потери и пытается закрепиться, но вынуждена делать это на невыгодных рубежах.

Слушайте подкаст на эту тему

На Донецком направлении в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

На Полесском направлении враг не предпринимает активных наступательных действий. Осуществляет меры по восстановлению боеспособности подразделений.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269933778653041
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ