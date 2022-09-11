Оккупанты выезжают даже из захваченных в 2014 году городов — глава Луганской ОВА 11 сентября, 13:19 Луганская область (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Российские оккупанты и гауляйтеры на фоне наступления ВСУ бегут даже из населенных пунктов Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Российские военные убегают. Выезжают и „комендатуры“, и „прокуратуры“, и оккупанты, и гауляйтеры. Складывают вещи награбленные, свои семьи упаковывают и уезжают. Даже, кстати, из городов, оккупированных еще с 2014 года. Очень надеемся, что в ближайшее время увидим, как ВСУ смогут пересечь реку и начнется масштабная деоккупация Луганской области», — сказал глава ОВА.

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По словам Гайдая, над Кременной уже развевается сине-желтое знамя, его установили партизаны.



«Оккупанты убегают, а коллаборанты либо так же сбежали, либо боятся его снимать потому, что понимают, что наступление уже не остановить. И, возможно, это будет не день-два, но в течение недели 100% наши военные уже зайдут, пройдет деоккупация», — рассказал Гайдай.



Он также заверил, что моральный дух россиян полностью сломлен.



"В одном населенном пункте стоят грузовики и ждут россиян, а они просто рядом пьют", - добавил глава ОВА.



Он отметил, что до сих пор продолжаются ожесточенные бои в районах Изюма Харьковской области и Лимана Донецкой области.



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