Оккупанты заявили о «переходе на рубли» в Херсонской области

28 апреля, 06:35
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Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

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Оккупационные власти временно оккупированной части Херсонской области заявили, что область с 1 мая «переходит в рублевую зону». Оккупанты считают, что «переходный период займет до 4 месяцев».

Об этом пишет прокремлевское агентство РИА-Новости со ссылкой на самопровозглашенного «замглаву» военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

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Через четыре месяца, по словам оккупантов, будут принимать и рубли, и гривни, а затем — «полный переход на рубль».

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Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

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Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной «администрацией».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Рубли Оккупант Херсон Херсонская область Война России против Украины

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