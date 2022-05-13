Оккупанты вторые сутки обстреливают коксохимический завод в Авдеевке, есть раненый — глава Донецкой ОВА о ситуации в области
Последствия от обстрелов оккупантов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Вторые сутки оккупанты не прекращают атаки на Авдеевский коксохимический завод, в результате ударов армии РФ ранения получил один работник завода.
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Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Telegram.
По его словам, в Торецке вчера ранен 1 человек, повреждены 5 домов. В Светлодарске – повреждены 2 дома, их жители уже были эвакуированы.
На Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать оборону ВСУ – обе попытки были отбиты.
Глава ОВА также сообщает, что самой болезненной точкой остается Мариуполь, где стальные ребята ценой титанических сверхусилий держат оборону Азовстали под постоянными ударами авиации, ракет, кораблекрушений, танков и артиллерии.
Украинское государство обращается ко всему миру, в международные организации с призывом спасти жизнь украинских воинов.
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