Оккупанты вторые сутки обстреливают коксохимический завод в Авдеевке, есть раненый — глава Донецкой ОВА о ситуации в области 13 мая, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Последствия от обстрелов оккупантов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Вторые сутки оккупанты не прекращают атаки на Авдеевский коксохимический завод, в результате ударов армии РФ ранения получил один работник завода.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Telegram.



По его словам, в Торецке вчера ранен 1 человек, повреждены 5 домов. В Светлодарске – повреждены 2 дома, их жители уже были эвакуированы.

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На Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать оборону ВСУ – обе попытки были отбиты.

Глава ОВА также сообщает, что самой болезненной точкой остается Мариуполь, где стальные ребята ценой титанических сверхусилий держат оборону Азовстали под постоянными ударами авиации, ракет, кораблекрушений, танков и артиллерии.



Украинское государство обращается ко всему миру, в международные организации с призывом спасти жизнь украинских воинов.



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