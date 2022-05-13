Оккупанты вторые сутки обстреливают коксохимический завод в Авдеевке, есть раненый — глава Донецкой ОВА о ситуации в области

13 мая, 12:15
Цей матеріал також доступний українською
Последствия от обстрелов оккупантов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия от обстрелов оккупантов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Вторые сутки оккупанты не прекращают атаки на Авдеевский коксохимический завод, в результате ударов армии РФ ранения получил один работник завода.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в Торецке вчера ранен 1 человек, повреждены 5 домов. В Светлодарске – повреждены 2 дома, их жители уже были эвакуированы.

Видео дня

На Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать оборону ВСУ – обе попытки были отбиты.

Глава ОВА также сообщает, что самой болезненной точкой остается Мариуполь, где стальные ребята ценой титанических сверхусилий держат оборону Азовстали под постоянными ударами авиации, ракет, кораблекрушений, танков и артиллерии.

Украинское государство обращается ко всему миру, в международные организации с призывом спасти жизнь украинских воинов. 

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Авдеевка Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X