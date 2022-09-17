Оккупанты всю ночь накрывали Никопольский район Градами и тяжелой артиллерией — ОВА 17 сентября, 08:47 Последствия обстрела Никопольского района (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

В ночь на 17 сентября российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии, сообщает глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram.



«Под огонь попали три общины района — Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз — выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов», — говорится в сообщении.

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Глава ОВА отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако есть поврежденные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач.

«В одном из сел Мировской общины исчезла связь. Масштабы разрушений уточняются», — добавил Резниченко.

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