Оккупанты всю ночь атаковали Днепропетровскую область ракетами, РСЗО и артиллерией: пострадала 10-летняя девочка

25 июля, 08:00
Три района Днепропетровской области попали под обстрелы оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Три района Днепропетровской области попали под обстрелы оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Российские оккупационные войска всю ночь атаковали Днепропетровскую область. Ударили по трем районам — Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому, пострадала десятилетняя девочка.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Террористические войска РФ несколько раз накрыли реактивными системами залпового огня Никопольский район. Выпустили около 40 реактивных снарядов. Под удар попали две громады — Марганецкая и Мировская. В последней повреждены шесть частных домов и газопровод. Пострадала 10-летняя девочка.

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Днепровский район армия РФ атаковала двумя ракетами, которые попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар потушили, никто не пострадал.

В Криворожском районе оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. Без жертв и разрушений.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Артиллерия Днепропетровская область РСЗО Война России против Украины

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