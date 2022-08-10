Пропагандистская кампания. Оккупанты врут жителям оккупированных территорий, что «Украину уже поделили» — ГУР

10 августа, 16:14
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты пытаются убедить жителей временно оккупированных территорий в том, что «Украину уже поделили», сообщило Главное управление разведки в Telegram.

По информации ведомства, оккупационные власти проводят пропагандистскую кампанию на оккупированных территориях, направленную на то, чтобы жители потеряли веру к украинской власти. 

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В ГУР рассказали, что руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых врать, что Украину якобы уже "поделили", а на территории западных областей "ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники".

Также оккупанты просят распространять информацию, что от страны-агрессора России «некуда бежать», а «Украина не та, какой была».

В разведке заявили, что такими мероприятиями оккупанты планируют совершить на подрыв морально-психологической устойчивости оставшегося в городе проукраински настроенного населения.

"Всем жителям оккупированных территорий следует помнить: все украинские земли будут обязательно освобождены, Украина останется неделимым и унитарным государством, а каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие", - отметили в ГУР.

https://www.youtube.com/watch?v=nlwBqBbg8zM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант ГУР Война России против Украины

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