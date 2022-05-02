Оккупанты возобновили обстрелы и штурм Азовстрали, где все еще заблокированы гражданские — Азов

2 мая, 22:21
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Металлургический завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Металлургический завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

После частичной эвакуации гражданских с территории завода Азовсталь в городе Мариуполь оккупанты возобновили обстрелы завода. Об этом сообщает полк Азов в Telegram.

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«После частичной эвакуации гражданских с территории Азовстали в городе Мариуполь противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе постройки, где скрываются от опасности гражданские лица, совершать авиаудары, вести огонь, используя корабельную артиллерию, танки», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате очередного штурма россиянами Азовстали — бойцами полка Азов уничтожены пять оккупантов.

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Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого РФ срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

2 мая более 100 жителей Мариуполя, среди которых женщины, дети и пожилые люди, прибыли в Запорожье.

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Азовсталь Война в Украине

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