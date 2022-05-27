Оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении — Генштаб 27 мая, 07:04 Цей матеріал також доступний українською На Славянском направлении оккупанты возобновили наступление (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск, возобновили наступление.



Об этом сообщает Генштаб.

На Слобожанском направлении оккупационная армия осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

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Наносит огневое поражение и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений украинских войск.

На Харьковском направлении основные усилия агрессоры сосредотачивают на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск.

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