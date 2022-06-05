Сводка Генштаба. Оккупанты возобновили наступление на лиманском направлении и вели оборону под Харьковом 5 июня, 19:58 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Донецкой области, 29 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Российские оккупанты вели активную оборону на харьковском направлении, пытались удержать занятые рубежи и приграничные районы к северу от Харькова. Чтобы улучшить устойчивость обороны, проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций и минируют подступы к ним.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 5 июня.

Также на харьковском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Циркунов, Русских и Черкасских Тишек, Старого Салтова; нанес ракетные удары в районе населенного пункта Коротич. На слобожанском — продолжаются обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

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На славянском направлении оккупанты сосредоточились на наступлении в направлении Славянска, безуспешно пытались наступать и штурмовать в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое.

Также оккупанты при поддержке артиллерии возобновили наступление на лиманском направлении в районе Святогорска. Понесли значительные потери в живой силе, вооружении и технике. В направлении Старого Каравана ведут штурмовые действия.

На северодонецком направлении враг обстреливал украинские войска и гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Устиновки из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. На бахмутском — РФ вела штурм в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Успеха не было, однако бои продолжаются.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Зайцевого, Нью-Йорка, Торецка, Красногоровки, Марьинки, Успеновки, Орехова и Каменского.

На волынском и полесском также активных действий со стороны РФ не было. На северском направлении оккупанты усиленно охраняют участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, на южнобужском — обстреливали позиции ВСУ и пытались вести контрбатарейную борьбу.

В Генштабе подчеркивают: российские военные продолжают нести значительные потери; чтобы пополнить подразделения, они проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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