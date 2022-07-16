Возобновляют наступление на Донбасс. Оккупанты выходят из «оперативной паузы» — ISW

16 июля, 04:54
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные, вероятно, выходят из так называемой «оперативной паузы». Они провели серию наземных атак на Донбассе. .

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты совершили атаки северо-западнее Славянска, юго-восточнее Сиверского, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, юго-восточнее Бахмута и юго-западнее Донецка.

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Эти атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом, но они могут свидетельствовать, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Если «оперативная пауза» действительно закончилась, россияне скорее всего продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа.

Аналитики пишут, что россияне могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.

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Отмечается, что десятидневной «оперативной паузы» мало, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабных наступательных операций, и российские военные, похоже, испытывают постоянное давление.

Также ISW отмечает, что российские силы продолжали защищать позиции в направлении Харькова, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе с Россией.

ВСУ уничтожили колонну россиян на Донбассе

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Война на Донбассе Война в Украине Война России против Украины

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