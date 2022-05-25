«Все туда ху*рят». Оккупанты возмущаются, что весь мир поставляет Украине оружие — перехват СБУ 25 мая, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты возмущаются мировыми поставками оружия Украине (Фото:defense.gov)

Российские оккупанты шокированы тем, что весь мир поставляет оружие Украине, следует из опубликованного СБУ перехвата телефонного разговора.

«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России», — говорит один оккупант другому.

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Он добавляет, что разговаривал с коллегой, который занимается пополнением для их оккупационной армии.

«Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать» — жалуется оккупант.



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