«Все туда ху*рят». Оккупанты возмущаются, что весь мир поставляет Украине оружие — перехват СБУ

25 мая, 14:15
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты возмущаются мировыми поставками оружия Украине (Фото:defense.gov)

Оккупанты возмущаются мировыми поставками оружия Украине (Фото:defense.gov)

Российские оккупанты шокированы тем, что весь мир поставляет оружие Украине, следует из опубликованного СБУ перехвата телефонного разговора.

«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России», — говорит один оккупант другому.

Видео дня

Он добавляет, что разговаривал с коллегой, который занимается пополнением для их оккупационной армии.

«Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать» — жалуется оккупант.

https://www.youtube.com/embed/RzfuA7e06NA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Служба безопасности Украины (СБУ) Перехват Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X