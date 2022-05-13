В Харьковской области оккупанты пополняют запасы, чтобы восстановить способности к наступлению — Генштаб

13 мая, 07:13
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В Харьковской области оккупанты не проводили наступательных действий (Фото:Генштаб)

В Харьковской области оккупанты не проводили наступательных действий (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты принимают меры по перегруппировке подразделений.

Об этом сообщает Генштаб.

Также агрессоры пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

На Харьковском направлении армия РФ наступательных действий не проводила.

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Основные усилия оккупанты сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск в районе населенного пункта Веселое.

В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая действие повышенного уровня террористической угрозы.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Наступление Война России против Украины

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