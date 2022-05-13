В Харьковской области оккупанты пополняют запасы, чтобы восстановить способности к наступлению — Генштаб
В Харьковской области оккупанты не проводили наступательных действий (Фото:Генштаб)
На Слобожанском направлении российские оккупанты принимают меры по перегруппировке подразделений.
Об этом сообщает Генштаб.
Также агрессоры пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.
На Харьковском направлении армия РФ наступательных действий не проводила.
Основные усилия оккупанты сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск в районе населенного пункта Веселое.
В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая действие повышенного уровня террористической угрозы.
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