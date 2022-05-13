В Харьковской области оккупанты пополняют запасы, чтобы восстановить способности к наступлению — Генштаб 13 мая, 07:13 Цей матеріал також доступний українською В Харьковской области оккупанты не проводили наступательных действий (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты принимают меры по перегруппировке подразделений.



Об этом сообщает Генштаб.

Также агрессоры пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

На Харьковском направлении армия РФ наступательных действий не проводила.

Видео дня

Основные усилия оккупанты сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск в районе населенного пункта Веселое.

В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая действие повышенного уровня террористической угрозы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.