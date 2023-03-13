Оккупанты восполняют свои огромные потери заключенными женщинами — Генштаб

13 марта, 09:00
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Оккупанты пытаются восполнить свои потери заключенными женщинами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты пытаются восполнить свои потери заключенными женщинами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные войска используют альтернативные источники пополнения живой силы на фоне больших потерь личного состава.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 13 марта.

На прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных.

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В одном из вагонов находились осужденные женщины, отметили в Генштабе.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 марта, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 159 090 тысяч военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Заключенные Женщины Генштаб ВСУ российские потери

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