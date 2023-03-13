Оккупанты восполняют свои огромные потери заключенными женщинами — Генштаб
Оккупанты пытаются восполнить свои потери заключенными женщинами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупационные войска используют альтернативные источники пополнения живой силы на фоне больших потерь личного состава.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 13 марта.
На прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных.
В одном из вагонов находились осужденные женщины, отметили в Генштабе.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 марта, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 159 090 тысяч военных.