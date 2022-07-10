«Создают миф». Оккупанты ворвались в помещения Запорожской АЭС, чтобы снять пропагандистский ролик — Энергоатом 10 июля, 18:20 Запорожская АЭС (Фото:Запорожская АЭС)

Российские оккупанты с автоматами ворвались в помещения Запорожской атомной электростанции, которые имеют ограниченный доступ, чтобы снять там пропагандистский ролик.

Об этом сообщает Энергоатом.

В компании подчеркнули, что российские военные насильно заставили руководство станции допустить известного российского блоггера-пропагандиста к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом.

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Вместе с ним туда пришли представитель Росатома и вооруженные военные. По данным Энергоатома, там они хотят устроить съемки и заставить украинский персонал принять участие в пропагандистских интервью.

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«Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне — успешную работу украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора», — говорят в Энергоатоме.

Информацию об этом инциденте компания обещает направить в международные органы безопасности АЭС. В Энергоатоме также отмечают, что Запорожская АЭС остается под их руководством и предоставляет электроэнергию в украинскую энергосеть.

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) в среду, 29 июня, потеряло связь с Запорожской атомной электростанцией.

МАГАТЭ не посещало Запорожскую АЭС с момента ее временного захвата российскими оккупантами после начала полномасштабного вторжения РФ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал, что готов организовать и возглавить международную миссию под руководством агентства на ЗАЭС.

Ранее Гросси выразил обеспокоенность условиями, в которых работает персонал ЗАЭС, и влияние этих условий на безопасность станции.

В НАЭК Энергоатом говорили, что единственный приемлемый способ визита представителей МАГАТЭ для оценки повреждения ЗАЭС — это настойчивая позиция по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывозу российского оружия и боеприпасов с территории станции, а также политика давления на Россию с требованием освобождения от России захватчиков на ее территории и контроля над ЗАЭС украинской стороне.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

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