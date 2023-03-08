В Запорожской области оккупанты отбирают у фермеров зерно — Генштаб

8 марта, 09:00
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Оккупанты отбирают зерно у фермеров в Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты отбирают зерно у фермеров в Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты конфисковали зерно у фермеров из оккупированных районов Запорожской области после того, как объявили его скупку по заниженным ценам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 8 марта.

«В населенном пункте Ульяновка Васильевского района временно занятой территории Запорожской области, по приказу так называемой „российской оккупационной администрации“ в местный ангар свозят зерно зерновых культур из близлежащих сельских хозяйств и ферм района», — говорится в сообщении.

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Как отметили в Генштабе, оккупанты под видом покупки по значительно заниженным ценам просто конфискуют зерновые.

25 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики завели судно в порт временно оккупированного города, чтобы «вычистить» зерновой терминал, и спровоцировали пожар.

https://www.youtube.com/watch?v=5NY0LnJY34Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Зерно Война России против Украины Генштаб ВСУ

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