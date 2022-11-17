«Свои, бл*!». Во время бегства из Херсона российские оккупанты случайно расстреляли собственных солдат — видео 17 ноября, 13:07 В результате «дружеского» огня, по меньшей мере, один из оккупантов получил ранения (Фото:Скриншот видео t.me/ssternenko)

Бегство российских оккупантов из Херсона было настолько хаотичным, что они умудрились случайно расстрелять своих же солдат, пытавшихся покинуть город на моторной лодке.

Соответствующее видео в четверг, 17 ноября, опубликовал в соцсетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

На кадрах с камеры одного из захватчиков запечатлено, как во время эвакуации они пытаются уничтожить оставшиеся у пирса лодки, однако стрельба и взрыв гранаты привлекли внимание их сослуживцев на берегу.

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В результате этого незадачливые россияне попали под «дружественный» огонь, в результате чего, по меньшей мере, один из них получил ранения.

После этого перепуганные оккупанты начали кричать своим, чтобы те прекратили стрелять, а когда из этого ничего не вышло, попытались скрыться, однако, удалось ли им в итоге доплыть до берега, не известно.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.