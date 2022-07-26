Оккупанты вновь обстреляли Соледар, возник пожар в частном секторе — МВД

26 июля, 18:33
Через полчаса после ликвидации пожара начались новые артиллерийские атаки оккупантов (Фото:МВС України/Telegram)

Через полчаса после ликвидации пожара начались новые артиллерийские атаки оккупантов (Фото:МВС України/Telegram)

Войска РФ во вторник, 26 июля, обстреляли Соледар Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Сегодня с самого утра обстрелы продолжались в частном секторе города», — сообщает ведомства в Telegram.

Отмечается, что через полчаса после ликвидации пожара в частном секторе начались новые артиллерийские атаки оккупантов. В результате загорелся еще один дом, добавили в МВД.

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Также в результате обстрелов было повреждено здание пожарно-спасательной части, сообщает ГСЧС в Twitter.

Они уточняют, погибших и пострадавших нет, а силы и средства части передислоцированы в более безопасное место.

https://twitter.com/SESU_UA/status/1551949850438238208

В понедельник, 25 июля, оккупанты обстреляли завод Артемсоль в Соледаре. В результате обстрела завода загорелось складское здание, пожар ликвидировали спустя несколько часов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Соледар

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