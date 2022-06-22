Оккупанты несколько раз обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения

22 июня, 09:03
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Две громады Днепропетровской области попали под огонь оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Две громады Днепропетровской области попали под огонь оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Российские оккупационные войска несколько раз обстреляли территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Под огонь армии РФ попали Апостоловская и Зеленодольская громады в Криворожском районе.

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https://www.youtube.com/embed/oBPJQ61iAk4

По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео дня

В Великой Костромке есть разрушение. В деревне нет света.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

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