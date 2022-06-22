Оккупанты несколько раз обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения
Две громады Днепропетровской области попали под огонь оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)
Российские оккупационные войска несколько раз обстреляли территорию Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
Под огонь армии РФ попали Апостоловская и Зеленодольская громады в Криворожском районе.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Великой Костромке есть разрушение. В деревне нет света.
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