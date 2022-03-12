Грабежи, взятие в заложники и казни. Оккупанты в Запорожской области используют методы террористов 12 марта, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты используют методы террористов (Фото:Генштаб)

В Запорожской области российские оккупанты используют террористические методы ведения боевых действий.



Об этом сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

«Вопреки нормам международного гуманитарного права, враг совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения», — отметил он.

По его словам, люди на захваченных территориях выходят на митинги, поэтому оккупанты применяют террористические методы ведения боевых действий, нанося ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивают местное население, ведут информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти и местных общин, распространяют дезинформацию и берут население в заложники.

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