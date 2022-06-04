«Наша артиллерия кроет нашу пехоту». Оккупанты ведут перестрелки между собой — перехват ГУР

4 июня, 16:52
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Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

Мародерство и изнасилование, а также вооруженные разборки между своими стали традиционным явлением в русской армии.

Об этом свидетельствует разговор оккупанта, который удалось перехватить ГУР.

«У нас третья рота пехоты — 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят „наших там нет“. Все едут туда, все „положили“. Там инженера „положили“ 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще такая дура: наша артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет», — сказал разведчики.

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В разговоре оккупант также упомянул, что массовое мародерство стало обычным явлением, а в соседнем селе российские военные изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

Кроме того, их подразделение практически разгромили ВСУ, а в строю остались в большинстве своем неопытные бойцы. После того как украинские защитники уничтожили технику подразделения, командир полка приказал оккупантам идти в бой с лопатами.

«Когда боевые машины взорвали, он сказал „теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте“. Нам так сказал комбат», — в разговоре подчеркнул оккупант.

https://www.youtube.com/watch?v=fJSHKfv7G3w
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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Оккупант Перехват Война России против Украины

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