Ситуация в Донецкой области: оккупанты ведут огонь по всей линии фронта, погибли два человека еще шесть ранены 26 апреля, 14:03 Цей матеріал також доступний українською В Донецкой области оккупанты ведут огонь по всей линии фронта (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Донецкой области российские оккупанты ведут огонь практически по всей линии фронта. Есть жертвы и раненые среди мирного населения.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, сейчас известно о по меньшей мере двух погибших гражданских — в Нью-Йорке и Травневом, а также о шести раненых в Марьинке, Великой Новоселке, Нью-Йорке и Лимане.

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Кириленко отметил, что в Авдеевке российские войска нанесли ракетные авиационные удары по городу. Пострадали Центральная городская больница, школа, жилые многоэтажки.

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На марьинском направлении Вооруженные силы Украины отразили очередную попытку наступления российских оккупационных войск.



В то же время оккупанты обстреляли Красногоровку, повредили трансформатор и оставили город без электричества. Ремонтники сразу приступили к восстановлению и в настоящее время электроснабжение уже удалось восстановить.

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