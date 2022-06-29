Оккупанты ведут огонь по Харьковской области: за сутки два человека погибли, девять ранены 29 июня, 10:17 В результате вражеских обстрелов Харьковской области погибли два человека, девять ранены (Фото:REUTERS/Leah Millis)

За минувшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов Харьковской области погибли два мирных жителя, еще девять были ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, оккупанты наносили удары из РСЗО и попадали ракетами по объектам гражданской инфраструктуры области.

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В Харькове пострадали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы.

Днем армия РФ обстреливала Индустриальный район, пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.



Около 23 часов террористические войска РФ ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.



После 23 часов оккупанты ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободскому району. Возник пожар. Пострадавших нет.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома.

Под огонь из артиллерии попало село Ивашки Золочевской громады.



Авиаудар из вертолетов Ка-52 оккупанты нанесли вблизи села Явирское.



В результате обстрела Циркунов Харьковского района погибли двое мужчин 29 и 36 лет, еще один человек ранен. Еще два человека получили ранения в Дергачевской громаде.

Вооруженные силы Украины отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана. Украинские военные удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении.



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