Оккупанты ведут огонь по Харьковской области: за сутки два человека погибли, девять ранены
В результате вражеских обстрелов Харьковской области погибли два человека, девять ранены (Фото:REUTERS/Leah Millis)
За минувшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов Харьковской области погибли два мирных жителя, еще девять были ранены.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, оккупанты наносили удары из РСЗО и попадали ракетами по объектам гражданской инфраструктуры области.
В Харькове пострадали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы.
Днем армия РФ обстреливала Индустриальный район, пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.
Около 23 часов террористические войска РФ ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.
После 23 часов оккупанты ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободскому району. Возник пожар. Пострадавших нет.
По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.
В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома.
Под огонь из артиллерии попало село Ивашки Золочевской громады.
Авиаудар из вертолетов Ка-52 оккупанты нанесли вблизи села Явирское.
В результате обстрела Циркунов Харьковского района погибли двое мужчин 29 и 36 лет, еще один человек ранен. Еще два человека получили ранения в Дергачевской громаде.
Вооруженные силы Украины отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана. Украинские военные удерживают позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.