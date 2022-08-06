Российские оккупанты ведут наступление в районе Бахмута, ВСУ отбили штурм врага на нескольких направлениях — Генштаб 6 августа, 07:45 ВСУ уже 164-е сутки продолжают защищать Украину от российской агрессии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ отбили наступление российских оккупантов на направлениях Яковлевка — Вершина, Кодема — Зайцевое и Лозовое — Невельское в Донецкой области. В настоящее время продолжаются боевые действия в районе Бахмута. На слобожанском и южнобужском направлениях враг ведет оборонительные бои с целью удержания занятых рубежей.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 164-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Как сообщают в генштабе, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

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На Слобожанском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности.

На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясне, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

На Славянском направлении противник осуществлял огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы со стороны оккупантов возле Спирного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Вел наступательные бои в направлениях Яковлевка — Вершина и Кодема — Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению на Бахмут, продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опытного. Нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозовое - Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Вильне Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Червоне, Степное и Времовка. Нанесли авиационные удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки.

Враг вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки, Новоселки и Таврического.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны.

Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибужское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Апрельское, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаевка. Нанес авиационные удары в районе Андреевки, а также балки Хуторской и урочища Плотницкого.

Разведывательные действия вражеских БПЛА зафиксированы недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

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