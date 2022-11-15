Оккупанты ведут наступление на трех направлениях и обустраивают оборону на левом берегу Днепра — Генштаб 15 ноября, 08:02 Генштаб сообщил о действиях оккупантов на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются удержать захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.



Как говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 15 ноября, войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Видео дня

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также войска РФ совершали обстрелы:

на Северском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Николаевка, Ромашково, Степок, Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огурцово, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелечья, Тернова Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызовое, Кисловка, Колодязное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестово, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка Луганской области;

на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Григоровка, Озаряновка, Клещиевка, Курдюмовка, Серебрянка, Соледар, Спорное, Торецк, Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополь, Павловка, Парасковеевка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении — из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогорье, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новопокровка, Темировка;

на Херсонском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка Днепропетровской области; Дудчаны, Новоалександровка, Одрадокаменка и Томарино Херсонской области.