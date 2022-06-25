Оккупанты ведут наступление на Славянском направлении: бои продолжаются — Генштаб 25 июня, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил, где на Славянском направлении идут бои (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении основные усилия оккупационная армия РФ сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты обстреляли украинские позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного.

Пытаются вести штурмовые действия в направлении Долгенькое — Мазановка, бой продолжается. Нанесли авиаудар неподалеку от Дибровного.

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На Донецком направлении основные усилия российская армия сосредотачивают на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении активных действий оккупанты не вели. Обстреливали украинские подразделения из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

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