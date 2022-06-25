Оккупанты ведут наступление на Славянском направлении: бои продолжаются — Генштаб

25 июня, 07:23
Цей матеріал також доступний українською
Генштаб сообщил, где на Славянском направлении идут бои (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, где на Славянском направлении идут бои (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении основные усилия оккупационная армия РФ сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты обстреляли украинские позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного.

Читайте также:
Разговор с генералом Ходжесом. Знаменитый стратег прогнозирует дальнейший ход войны и подсмеивается над мозгами российских военачальников

Пытаются вести штурмовые действия в направлении Долгенькое — Мазановка, бой продолжается. Нанесли авиаудар неподалеку от Дибровного.

Видео дня

На Донецком направлении основные усилия российская армия сосредотачивают на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении активных действий оккупанты не вели. Обстреливали украинские подразделения из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Наступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X