Бои на Донбассе: оккупанты продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб 5 августа, 08:00 Генштаб сообщил о ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаются создать благоприятные условия для захвата Соледара и Бахмута, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

Об этом сообщает Генштаб.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

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На Бахмутском направлении армия РФ обстреливала военную и гражданскую инфраструктуру неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вела наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имела.

На Авдеевском направлении оккупационные войска РФ совершали обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вели наступательные действия, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупантов не зафиксировано. Войска РФ систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Константинополя, Железнодорожного, Варваровки, Времовки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малых Щербаков, Темировки и Белогорья.

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