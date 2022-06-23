Оккупанты ведут наступление на Бахмутском направлении: к Новотошковскому перебросили дополнительные силы — Генштаб 23 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ведут наступление на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка.



Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут — Лисичанск.

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Для усиления группировки на указанном направлении в район населенного пункта Новотошковское оккупационные войска перебросили до одной батальонной тактической группу из состава Центрального военного округа.

На Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне украинских войск.

Оккупанты пытаются создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм войска РФ переместили до двух танковых подразделения. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ активных действий не вела. Осуществляет обстрелы с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их перебрасывания на другие направления.

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