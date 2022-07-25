Из всех имеющихся средств. Оккупанты активно ведут огонь на Харьковском и Славянском направлениях — Генштаб 25 июля, 07:08 Оккупанты активно ведут огонь на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты обстреливали украинские позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии.



Как сообщает Генштаб, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Харьков, Малиновка, Борщева, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка.

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Вражеская авиация нанесла удар возле Прудянки, Петровки и Явирского.

На Слобожанском направлении оккупационный войска РФ продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.



На Славянском направлении оккупанты вели огонь по позициям подразделений Сил обороны с применением всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Яструбино, Грабовское и Владимировка Сумской области.

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