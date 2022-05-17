От Угледара до Бахмута. Российские оккупанты ведут массированные обстрелы Донецкой области

17 мая, 15:27
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Оккупанты массированно обстреливают Донецкую область (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Оккупанты массированно обстреливают Донецкую область (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

В Донецкой области российские оккупационные войска не прекращают массированные обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, под ракетный удар сегодня попала Авдеевка: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет.

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В Марьинской громаде в результате обстрелов обесточена Красногоровка — ведутся восстановительные работы.

В Очеретинской громаде постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить поврежденную ранее высоковольтную линию.

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В Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждена школа № 4 и несколько инфраструктурных объектов.

Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в громаде идет эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения.

Под удар сегодня снова попал Угледар — информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

В Николаевской громаде российские снаряды перебили линию электропередач — часть Райгородка осталась без электричества. Специалисты уже приступили к ремонту.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Азовсталь Война России против Украины

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