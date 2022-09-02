Оккупанты ведут бои в Харьковской области, чтобы не потерять захваченные территории — Генштаб

2 сентября, 07:07
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Оккупанты пытаются не потерять захваченные территории Харьковской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются не потерять захваченные территории Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты ведут боевые действия, чтобы не потерять контроль над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, захватчики пытаются найти слабые места в обороне украинских войск и улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении зафиксировали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Победа, Дементиевка, Пришиб.

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Вражеская авиация нанесла удары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Русские Тишки и Веселое.

На Славянском направлении была обстреляна военная и гражданская инфраструктура из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дибровное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

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На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать отдельные вооруженные силы РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. Зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Суходол, Новая Слобода и Нововасильевка Сумской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Бои Война России против Украины

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