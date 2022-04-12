Российские оккупанты ведут бои в гражданской одежде — Генштаб
Оккупанты ведут бои в гражданской одежде (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке.
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Об этом сообщает Генштаб.
На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов.
Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.
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