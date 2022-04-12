Российские оккупанты ведут бои в гражданской одежде — Генштаб 12 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ведут бои в гражданской одежде (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов.

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Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.



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