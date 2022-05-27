Оккупанты продолжают активное наступление на Донбассе: наносят ракетные удары, перегруппировывают войска 27 мая, 07:14 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.



Об этом сообщает Генштаб.

Оккупационная армия пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.

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На Лиманском направлении оккупанты ведут разведку, при поддержке артиллерии пытаются закрепиться в населенном пункте Лиман.

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