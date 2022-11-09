Оккупанты в Запорожской области заставляют местных заклеивать гербы на номерах авто — Центр нацсопротивления 9 ноября, 18:52 Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики стали более тщательно проверять местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Во временно оккупированных районах Запорожья оккупанты увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев авто. Соответственно увеличилось количество проверок и их время», - говорится в сообщении.



Видео дня

Отмечено, что в ходе таких проверок местных заставляют заклеивать герб Украины на автомобильных номерах.

