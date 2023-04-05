Оккупанты в Запорожской области продолжают пытать и похищать людей — ЦНС 5 апреля, 06:57 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Россияне осуществляют «фильтрационные мероприятия» в отношении жителей оккупированных районов Запорожской области. Враг на протяжении года продолжают репрессии против местного населения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



По данным Центра, оккупанты продолжают также похищать людей.

«Людей вывозят в пыточные без объяснений причины, родственникам длительное время не говорят, где содержатся заключенные», — отметили в ЦНС.

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