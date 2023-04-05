Оккупанты в Запорожской области продолжают пытать и похищать людей — ЦНС

5 апреля, 06:57
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Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Россияне осуществляют «фильтрационные мероприятия» в отношении жителей оккупированных районов Запорожской области. Враг на протяжении года продолжают репрессии против местного населения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, оккупанты продолжают также похищать людей.

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«Людей вывозят в пыточные без объяснений причины, родственникам длительное время не говорят, где содержатся заключенные», — отметили в ЦНС.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Пытки Война в Украине Война России против Украины

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