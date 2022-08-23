Оккупанты в Запорожской области дают украинцам статус «беженца» — ISW 23 августа, 05:54 Распоряжение будет касаться граждан Украины, направляющихся в оккупированную Херсонскую область через КПВВ в Васильевке Запорожской области (Фото:instagram/victoriia_mos)

Оккупационные власти в Запорожской области скрыто провозгласили «независимость региона» от Украины. Они выдают граждан Украины, въезжающих в захваченный регион, как временных искателей убежища.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Кремлевский ставленник, считающий себя «главой администрации» подписал распоряжение. Теперь прибывающие в оккупированную Запорожскую область признаются «лицами, которые ищут убежища» в соответствии с законодательством РФ.

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Оккупационные власти могут использовать статус беженца для ограничения украинцев, временно возвращающихся на захваченные территории после эвакуации из них.

Вероятно, распоряжение будет касаться граждан Украины, направляющихся в оккупированную Херсонскую область через КПВВ в Васильевке Запорожской области, поскольку распоряжение требует регистрации лиц в пункте прибытия в захваченной Запорожской области, а Васильевка является пунктом пропуска, который обслуживает и Херсон, и Запорожскую область.

Аналитики сообщают, что Россия продолжает формировать новые так называемые добровольческие отряды, в частности в Приморском крае, обещая надбавки и зарплаты более чем в 3 тысячи долларов.

Приморский край 22 августа объявил о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона Арсеньевский.

Батальон сосредоточится на эвакуации поврежденной военной техники, ее ремонте и возвращении на передовую.

Согласно данным росСМИ, по состоянию на 22 августа батальон уже набрал 140 из 280 запланированных добровольцев.

ISW сообщает, что российские войска совершили локализованные боевые атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма.

Кроме того, оккупанты продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.

Российские войска продолжали попытки продвижения с северной и западной окраин Донецка и совершили ограниченные наземные удары к юго-западу от Донецка.

По данным института, российские войска добились незначительных успехов на направлении Николаев-Херсон.

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