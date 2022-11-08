Российские оккупанты хотят ввести «визовый режим» для въезда на захваченные территории Запорожской области — мэрия Бердянска 8 ноября, 15:34 Очередь на выезд с оккупированных территорий Украины через блокпост в Васильевке (Фото:061.ua)

Российские оккупанты на захваченных территориях Запорожской области хотят ввести «визовый режим» для тех, кто въезжает с территорий Украины, контролируемых украинской властью.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Бердянска в Telegram.

«Жителям, которым нужно приехать в оккупацию, теперь может понадобиться „виза“ для въезда на оккупированную территорию», — отметили там.

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Отмечается, что новый пропуск оккупанты могут ввести уже с 1 января 2023 года.

Об этом рассказывают сами российские военные на блокпосту в Васильевке, через который люди выезжают на неоккупированные территории и обратно.

«Людям, которые выезжают из оккупации, угрожают, что те больше не смогут вернуться назад, потому что скоро будет введен «визовый режим», — резюмировали в мэрии.

4 октября глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты пытаются обустроить «госграницу» на блокпосту в районе населенного пункта Васильевка, через который можно было попасть на захваченные территории Украины и обратно.

С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.