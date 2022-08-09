Оккупанты в Украине отказываются идти в бой и прибегают к саботажу — Генштаб

9 августа, 09:03
Оккупанты в Украине отказываются идти в бой и саботируют (Фото:Генштаб)

Оккупанты в Украине отказываются идти в бой и саботируют (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты из-за огромных потерь отказываются идти в бой и прибегают к саботажу.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

По данным Генштаба, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами.

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«В результате потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вражеская авиационная группировка ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок.

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Основные усилия оккупанты сосредотачивают на поражении военных объектов на Донецком направлении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Саботаж Война России против Украины

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