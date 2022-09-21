«Они нас просто бросают, как мясо». Оккупант в страхе ждет наступление ВСУ и признался, что не знает, как бежать — перехват 21 сентября, 12:16 Оккупанты ожидают контрнаступления ВСУ в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты в страхе ждут контрнаступления ВСУ в Херсонской области, свидетельствует опубликованный перехват телефонного разговора одного из захватчиков.



Как сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram, в перехвате захватчик пересказывает слухи о наступлении ВСУ в Херсонской области.

«Полностью они будут наступать со стороны Одессы, Николаева, воды. Они сейчас будут пробивать Снегиревку и в направлении Херсона, чтобы захлопнуть нас здесь. Только вот один вопрос, куда с**бываться?», — сказал он.



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Захватчик из так называемой «Л/ДНР» также пожаловался, что российские военные первыми убегают с поля боя и бросают там их подразделения.

«Они нас просто бросают как мясо и все», — сетует предатель.

Жена говорит, что знает об этом, и рассказала, как российские военные оставили в бою на Донбассе «полицейских ЛДНР», а сами сбежали.

Накануне разведка опубликовала перехват, в котором оккупант жалуется, что его подразделения оказались в крайне тяжелом положении из-за наступления украинских войск в Херсонской области.

По его словам, на некоторых участках ВСУ совершили прорывы, и для их сдерживания туда приходится отправлять имеющиеся резервы.



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