После взрывов в Мелитополе оккупанты сбежали из госпиталя: боятся, что их будут бомбить — СМИ 29 августа, 13:16 Оккупанты в Мелитополе боятся, что их будут бомбить (Фото:inform.zp.ua)

В захваченном Мелитополе после взрывов в ночь на понедельник, 29 августа, оккупанты в спешном порядке стали покидать медгородок, сообщает РИА Мелитополь.

По имеющейся информации военные РФ, уезжая, говорили, что перед псевдореферендумом они ожидают, что каждую ночь ВСУ будет бомбить их позиции.

Поэтому оставаться в госпитале они посчитали для себя не безопасным.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что оккупанты устроили стрельбу. Также в городе были слышны взрывы.

По его словам, взрывы и стрельба были настолько громкими, что их слышали жители соседних поселков Тамбовка и Мирное.

По предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник



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