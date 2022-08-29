После взрывов в Мелитополе оккупанты сбежали из госпиталя: боятся, что их будут бомбить — СМИ

29 августа, 13:16
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Оккупанты в Мелитополе боятся, что их будут бомбить (Фото:inform.zp.ua)

Оккупанты в Мелитополе боятся, что их будут бомбить (Фото:inform.zp.ua)

В захваченном Мелитополе после взрывов в ночь на понедельник, 29 августа, оккупанты в спешном порядке стали покидать медгородок, сообщает РИА Мелитополь.

По имеющейся информации военные РФ, уезжая, говорили, что перед псевдореферендумом они ожидают, что каждую ночь ВСУ будет бомбить их позиции.

Поэтому оставаться в госпитале они посчитали для себя не безопасным.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что оккупанты устроили стрельбу. Также в городе были слышны взрывы.

https://www.youtube.com/embed/Zn9IT6OkdBI

По его словам, взрывы и стрельба были настолько громкими, что их слышали жители соседних поселков Тамбовка и Мирное.

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По предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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