«Они уже отработали по нам». Оккупанты в шоке, как умело их бомбят украинские пилоты — СБУ

27 июля, 16:47
Украинский летчик (Фото:Воздушные силы Вооруженных Сил Украины)

Украинский летчик (Фото:Воздушные силы Вооруженных Сил Украины)

Украинские пилоты так умело бомбят российских оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.

Об этом рассказывают сами россияне в очередном перехвате разговора, который опубликовало СБУ.

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«Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10−15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой», — рассказывает оккупант своим родителям.

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И это не задержка связи у россиян, а высший пилотаж украинских защитников, добавили в СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=qWnRG5WDy1Q

Враг продолжает активно применять запрещенные виды вооружений — фосфорные и кассетные боеприпасы.

«Фосфором их хр*начем, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит» — признается захватчик.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1552287121980985346

СБУ системно фиксирует нарушение оккупантами законов и обычаев войны. По этой статье СБУ открыла уже более 7 тыс. производств.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Летчики ВВС Украины Летчик Война России против Украины

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