«Кофе пьют и на кнопки нажимают»: российские военные в панике от возможностей вооружений ВСУ — перехват

14 июля, 12:17
По словам одного из захватчиков, сами ВС РФ попасть по украинским позициям не могут (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По словам одного из захватчиков, сами ВС РФ попасть по украинским позициям не могут (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты жалуются родным на несопоставимый уровень обеспечения и боеспособности российской и украинской армий.

По словам одного из них, ВСУ на сегодняшний день обладают более совершенным вооружением, чем войска РФ.

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«Тут просто отправят на убой. Тут грамотности вообще нету. Просто идешь тупо, идешь, и тебя они просто поджидают… У них уже эти окопы пристреляны, бл*, дотуда доходишь… А они за тобой наблюдают… Просто сидят, кофе пьют. На кнопочки нажимают — и тебя просто закидывают снарядами. Куда стрелять, в кого стрелять?.. Мечешься тут, как долбо*б. У нас тут уже столько танков сожгли, столько техники», — рассказал он в телефонном разговоре с женой.

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При этом рашист отмечает, что сами ВС РФ не могут никуда попасть.

«Наша тупорылая бригада, бл*. Армия наша, этих командующих придурков… Каждый день здесь люди помирают. Просто, бл*, ни за что», — добавил захватчик.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1547493441692655616
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины

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