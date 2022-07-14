«Кофе пьют и на кнопки нажимают»: российские военные в панике от возможностей вооружений ВСУ — перехват 14 июля, 12:17 По словам одного из захватчиков, сами ВС РФ попасть по украинским позициям не могут (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты жалуются родным на несопоставимый уровень обеспечения и боеспособности российской и украинской армий.

По словам одного из них, ВСУ на сегодняшний день обладают более совершенным вооружением, чем войска РФ.

«Тут просто отправят на убой. Тут грамотности вообще нету. Просто идешь тупо, идешь, и тебя они просто поджидают… У них уже эти окопы пристреляны, бл*, дотуда доходишь… А они за тобой наблюдают… Просто сидят, кофе пьют. На кнопочки нажимают — и тебя просто закидывают снарядами. Куда стрелять, в кого стрелять?.. Мечешься тут, как долбо*б. У нас тут уже столько танков сожгли, столько техники», — рассказал он в телефонном разговоре с женой.

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При этом рашист отмечает, что сами ВС РФ не могут никуда попасть.

«Наша тупорылая бригада, бл*. Армия наша, этих командующих придурков… Каждый день здесь люди помирают. Просто, бл*, ни за что», — добавил захватчик.

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