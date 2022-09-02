«У нас техники них*я нет». Оккупанты в панике из-за ситуации на фронте — разведка
Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал о потере тяжелой техники и невозможности атаковать ВСУ.
Об этом говорится в новом перехвате разговора оккупантов, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Оккупант жалуется, что ВСУ уничтожили их технику, а без этого невозможно продвинуться дальше.
«Мы бы давно уже выбили их нах*й, но у нас, бл*дь, видишь техники них*я нет. А на своих консервных банках мы, бл*дь, х*й проедем. Нас прошьют, как нех*й петь. Нам надо на тяжелой технике прорываться, а тяжелую технику всю расх*ярили», — описывает ситуацию оккупант.
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