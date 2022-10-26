«Подготовка к уличным боям». Оккупанты в Новой Каховке заваривают крышки люков из-за страха «украинских ДРГ»

26 октября, 16:24
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Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне заваривают крышки люков, потому что боятся «украинских ДРГ».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре отметили, что такие действия со стороны оккупантов свидетельствуют о подготовке к уличным боям.

«Такие средства безопасности свидетельствуют о подготовке россиян к уличным боям в городе», — говорится в сообщении.

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По имеющейся информации, продолжается расселение новоприбывших российских военных по квартирам пустых помещений, владельцы которых покинули город из-за оккупации.

«Заметим, что массовое заваривание люков подвергает местных опасности, ведь перекрывает коммунальщикам и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям», — добавили в ЦНС.

Местных жителей призвали эвакуироваться, поскольку к моменту деоккупации в Новой Каховке оставаться опасно.

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9 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вывозят свои семьи из Новой Каховки в Крым.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Контрнаступление Новая Каховка Война России против Украины

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