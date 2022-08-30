В центре Мелитополя оккупанты превратили церковь в военную базу
Оккупанты в Мелитополе превратили церковь в военную базу (Фото:РИА Мелитополь)
В захваченном Мелитополе российские оккупанты устроили военную базу и ночлежку в церкви Слово жизни, расположенной в центре города.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Забор вокруг церкви оккупанты затянули маскировочной сеткой. Внутри они ночуют и разместили автомобили ДПС, грузовой военный транспорт.
Церковь расположена в густонаселенном районе Мелитополя, а рядом находится училище.
Издание отмечает, что оккупанты целенаправленно прикрываются местным населением, как живым щитом.
28 августа украинские военные ударили по одной из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе.
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