В центре Мелитополя оккупанты превратили церковь в военную базу 30 августа, 11:00 Оккупанты в Мелитополе превратили церковь в военную базу (Фото:РИА Мелитополь)

В захваченном Мелитополе российские оккупанты устроили военную базу и ночлежку в церкви Слово жизни, расположенной в центре города.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Забор вокруг церкви оккупанты затянули маскировочной сеткой. Внутри они ночуют и разместили автомобили ДПС, грузовой военный транспорт.

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Церковь расположена в густонаселенном районе Мелитополя, а рядом находится училище.

Издание отмечает, что оккупанты целенаправленно прикрываются местным населением, как живым щитом.

28 августа украинские военные ударили по одной из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе.

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