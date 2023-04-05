«Сольют, как Херсон»: мэр Мелитополя рассказал о панике среди оккупантов на фоне частых взрывов в городе

5 апреля, 14:48
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Паника среди коллаборантов в Мелитополе нарастает (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Паника среди коллаборантов в Мелитополе нарастает (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне взрывов в оккупированном Мелитополе среди российских захватчиков и коллаборантов в регионе нарастает паника.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в поселке Приазовское коллаборанты паникуют, а в их чатах все чаще появляются сообщения о том, что россияне «сольют Мелитополь, как Херсон».

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«У коллаборантов паника нарастает, потому что последние две недели — абсолютно адские для рашистов. Только последняя — это понедельник, когда один из коллаборантов не справился с технической безопасностью своей машины и остался без руки, без ноги и в целом такой недееспособный», — отметил он.

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева.

Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Коллаборант Война России против Украины

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