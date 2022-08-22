В Мелитополе оккупанты пытаются найти партизан — СМИ
Оккупанты в Мелитополе ищут партизан (Фото:inform.zp.ua)
В захваченном Мелитополе с утра понедельника, 22 августа, российские оккупанты ищут партизан, сообщает РИА Мелитополь.
По словам местных жителей, обыски проходят в северной части города.
Отмечается, что к дворам подъезжает белый автомобиль без номеров. Оккупанты в сопровождении полицейских вламываются в дома.
По предварительным данным, уже увезли четверых человек.
Издание предполагает, что показательные задержания оккупанты готовят ко Дню Независимости Украины.
Ранее сообщалось, что вечером 21 августа в Мелитополе партизаны подрезали российского оккупанта за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю.
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