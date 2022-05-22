Оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин поступать в «добровольные дружины» 22 мая, 05:44 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе оккупанты заставляют мужчин вступать в «добровольные дружины», которые будут патрулировать город вместе с российскими военными и так называемой " народной милицией ДНР".

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Заместитель гауляйтера Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении добровольных дружин. Теперь мужчины Мариуполя будут проводить патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР"», - написал Андрющенко.

Видео дня

По его словам, источники в городе сообщают, что настоящая цель такого патрулирования, во-первых, усиление «поисковых мероприятий». Захватчики начинают искать не только активистов, но и коммунальщиков, учителей и других специалистов. Во-вторых, таким образом будет осуществляться «мягкая» подготовка к мобилизации.

Кроме того, от руководства города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года.

"Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс», — сказал советник мэра.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.