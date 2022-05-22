Оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин поступать в «добровольные дружины»
Оккупанты (Фото:t.me/andriyshTime)
В Мариуполе оккупанты заставляют мужчин вступать в «добровольные дружины», которые будут патрулировать город вместе с российскими военными и так называемой " народной милицией ДНР".
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Заместитель гауляйтера Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении добровольных дружин. Теперь мужчины Мариуполя будут проводить патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР"», - написал Андрющенко.
По его словам, источники в городе сообщают, что настоящая цель такого патрулирования, во-первых, усиление «поисковых мероприятий». Захватчики начинают искать не только активистов, но и коммунальщиков, учителей и других специалистов. Во-вторых, таким образом будет осуществляться «мягкая» подготовка к мобилизации.
Кроме того, от руководства города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года.
"Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс», — сказал советник мэра.
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