Оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин поступать в «добровольные дружины»

22 мая, 05:44
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты (Фото:t.me/andriyshTime)

Оккупанты (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе оккупанты заставляют мужчин вступать в «добровольные дружины», которые будут патрулировать город вместе с российскими военными и так называемой " народной милицией ДНР".

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Заместитель гауляйтера Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении добровольных дружин. Теперь мужчины Мариуполя будут проводить патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР"», - написал Андрющенко.

Видео дня
Читайте также:

Борьба с дронами (Фото:War Gonzo) С синей изолентой. Боевик так называемой ДНР показал оружие для борьбы с дронами

По его словам, источники в городе сообщают, что настоящая цель такого патрулирования, во-первых, усиление «поисковых мероприятий». Захватчики начинают искать не только активистов, но и коммунальщиков, учителей и других специалистов. Во-вторых, таким образом будет осуществляться «мягкая» подготовка к мобилизации.

Кроме того, от руководства города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года.

"Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс», — сказал советник мэра.

Читайте также:
Главарь «ДНР» пофантазировал о «международном трибунале» для защитников Мариуполя
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ДНР Мариуполь Российская агрессия Пленные Дружинники ЛДНР Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X