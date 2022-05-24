Оккупанты в Мариуполе транслируют российскую пропаганду прямо на улицах — видео 24 мая, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий оккупантов в Мариуполе, 22 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Оккупанты транслируют российскую пропаганду на улицах разрушенного войсками РФ Мариуполя, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

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«ЗомбиТВ отныне и в Мариуполе. Оккупанты развернули в городе сеть передвижных телевизионных экранов», — говорится в сообщении в Telegram.

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В горсовете напомнили, что на празднование 9 мая в Мариуполе из 150−170 тысяч местных жителей на организованное оккупантами мероприятие пришло всего несколько десятков человек.

«Отсюда усиление информационного давления на людей. Этого могло быть достаточно для россиян. Но наших людей такой „лапшей“ не накормишь», — добавили в горсовете.

На опубликованном видео российское телевидение транслирует автомобиль МЧС.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода.

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